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Balıkesir açıklarında 53 düzensiz göçmen kurtarıldı

23.06.2022 01:05 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Balıkesir açıklarında 53 düzensiz göçmen kurtarıldı

Balıkesir açıklarında 53 düzensiz göçmen kurtarıldı

BALIKESİR (AA) - Balıkesir'in Ayvalık ilçesi açıklarında Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına geri itilen 53 düzensiz göçmen kurtarıldı.

Ayvalık açıklarında bir lastik bot içerisinde göçmenlerin bulunduğu bilgisine ulaşan Sahil Güvenlik ekipleri harekete geçti.

Bölgeye ulaşan Sahil Güvenlik botu, Yunanistan unsurları tarafından Türk kara sularına itilen 53 düzensiz göçmeni kurtardı.

Cunda Adası'nda tıbbi yardımda bulunularak yiyecek ihtiyaçları giderilen yabancı uyruklular, işlemleri için Balıkesir Göç İdaresi Müdürlüğüne sevk edildi.

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