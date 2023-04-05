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Balıkesir açıklarında 64 düzensiz göçmen karaya çıkarıldı

05.04.2023 08:25 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Balıkesir'in Ayvalık ilçesi açıklarında, Midilli Adası'na geçmeye çalışan 64 düzensiz göçmen kurtarıldı.

Balıkesir açıklarında 64 düzensiz göçmen karaya çıkarıldı

Sahil Güvenlik Komutanlığının internet sitesinden yapılan açıklamaya göre, Ayvalık açıklarından Midilli Adası'na geçmeye çalışan 12 düzensiz göçmenin içinde olduğu lastik botun motor arızası nedeniyle sürüklendiği ve yardım talebinde bulunulduğu bilgisi alındı.

Ekipler, ayrıca 2 can salı içinde 32 düzensiz göçmenin Yunanistan unsurlarınca Türk karasularına geri itildiğini tespit etti.

Bölgeye sevk edilen Sahil Güvenlik Gemisi "TCSG-61" tarafından 44 düzensiz göçmen kurtarılarak karaya çıkarıldı.

Diğer bir operasyonda ise Sahil Güvenlik Mobil Radarı "MORAD-12" tarafından, lastik bot içinde bir grup düzensiz göçmen tespit edildi.

Görevlendirilen Sahil Güvenlik Botu "KB-4510" tarafından durdurulan lastik bottaki 20 düzensiz göçmen yakalanarak karaya çıkarıldı.

Düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından Balıkesir Göç İdaresi Müdürlüğüne sevk edildi.

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