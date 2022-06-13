YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Balıkesir
  4. Balıkesir açıklarında makinesinde arıza meydana gelen tekne kurtarıldı

Balıkesir açıklarında makinesinde arıza meydana gelen tekne kurtarıldı

13.06.2022 19:34 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Balıkesir açıklarında makinesinde arıza meydana gelen tekne kurtarıldı

Balıkesir açıklarında makinesinde arıza meydana gelen tekne kurtarıldı

BALIKESİR (AA) - Balıkesir'in Marmara ilçesi açıklarında makinesinde arıza oluşan tekne, Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü (KEGM) ekiplerince kurtarıldı.

Alınan bilgiye göre, Çınarlı Mahallesi açıklarında içinde 1 kişi bulunan 10 metre boyundaki teknede makine arızası meydana geldi.

Durumun bildirilmesi üzerine, KIYEM-4 can kurtarma botu tarafından kurtarılan tekne, Marmara Adası'na emniyetle yanaştırıldı.

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Balıkesir'de otomobilin devrilmesi sonucu 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandıBalıkesir'de otomobilin devrilmesi sonucu 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı
Yozgat'ta dolu ekili alanlarda hasara neden olduYozgat'ta dolu ekili alanlarda hasara neden oldu
Ankara'daki ilk ve orta öğretim kurumlarında yarın eğitime bir gün ara verildiAnkara'daki ilk ve orta öğretim kurumlarında yarın eğitime bir gün ara verildi
Anahtar Kelimeler:
Balıkesir

Balıkesir Namaz Vakitleri 13 Haziran Pazartesi

İmsak
03:39
Sabah
05:33
Öğle
13:13
İkindi
17:10
Akşam
20:44
Yatsı
22:29
Balıkesir ECZANELER
Balıkesir ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Öğrencisine gönderdiği mesajı veli gördü! Ortalık karıştı

Öğrencisine gönderdiği mesajı veli gördü! Ortalık karıştı

Yemekteyiz yarışmacısı şefe yorum yaptı! Torpil iması tepki çekti

Yemekteyiz yarışmacısı şefe yorum yaptı! Torpil iması tepki çekti

Mutfakta düzen seven herkes için harika öneriler

Mutfakta düzen seven herkes için harika öneriler

6 gün boyunca dehşeti yaşadı! Taciz, tecavüz, işkence...

6 gün boyunca dehşeti yaşadı! Taciz, tecavüz, işkence...

Kalça pozu olay oldu! "Yastık mı koydun?"

Kalça pozu olay oldu! "Yastık mı koydun?"

Eskiyen iç çamaşırlarınızın yerine geçebilecek her tarzdan iç çamaşırı önerileri

Eskiyen iç çamaşırlarınızın yerine geçebilecek her tarzdan iç çamaşırı önerileri

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.