Balıkesir açıklarında makinesinde arıza meydana gelen tekne kurtarıldı

BALIKESİR (AA) - Balıkesir'in Marmara ilçesi açıklarında makinesinde arıza oluşan tekne, Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü (KEGM) ekiplerince kurtarıldı.

Alınan bilgiye göre, Çınarlı Mahallesi açıklarında içinde 1 kişi bulunan 10 metre boyundaki teknede makine arızası meydana geldi.

Durumun bildirilmesi üzerine, KIYEM-4 can kurtarma botu tarafından kurtarılan tekne, Marmara Adası'na emniyetle yanaştırıldı.



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