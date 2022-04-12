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Balıkesir Büyükşehir Belediyesinden üreticilere damızlık koç desteği

12.04.2022 17:09 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Gönen'de düzenlenen törende, üreticilere yüzde 75 hibeli 154 damızlık koç hibe edildi

BALIKESİR (AA) - Balıkesir Büyükşehir Belediyesi tarafından, tescilli "Balıkesir kuzusu" etinin marka değerini yükseltmek amacıyla üreticilere damızlık koç hibe edildi.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, Balıkesir Büyükşehir Belediyesi, küçük üreticiyi destekleyen ve bölgedeki tarımsal çeşitliliği artıran yatırımları sürdürüyor.

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Kırsal Kalkınma Daire Başkanlığınca yürütülen çalışmalar sonucu Gönen Hayvan Pazarı'nda koç dağıtım töreni düzenlendi.

Tescilli "Balıkesir kuzusu"nun marka değerini yükseltmek amacıyla gerçekleştirilen programda, Balya, Dursunbey, Gönen, Kepsut ve Manyas ilçelerindeki üreticilere yüzde 75 hibeli 154 damızlık koç teslim edildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz, koçlar sayesinde Balıkesir kuzusunun popülasyonun artacağını ve yurt içi ile yurt dışından gelen taleplerin karşılanabileceğini belirtti.

Yılmaz, çiftçilere olan desteklerini sürdüreceklerini kaydederek, "Balıkesir'in bu bereketli toprakları, her bir insanına yüksek seviyede bir yaşam kalitesini sunabilecek potansiyele sahip. Önemli olan bu potansiyeli harekete geçirmek. Biz bunu yapmanın gayreti içerisindeyiz. Bu tür işler yapıldıkça bereket, bolluk artıyor. Biz her zaman üreticinin yanında olmayı önemsiyoruz." açıklamasında bulundu.

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