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Balıkesir-Çanakkale kara yolunda çarpışan iki aracın sürücüleri öldü

18.10.2021 11:35 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Balıkesir-Çanakkale kara yolunda çarpışan iki aracın sürücüleri öldü

BALIKESİR (AA) - Balıkesir'in Bandırma ilçesinde meydana gelen trafik kazasında iki kişi yaşamını yitirdi.

İbrahim Çelik yönetimindeki 10 V 7170 plakalı otomobil, Bandırma-Çanakkale kara yolu Kartalçeşme mevkisinde Abdullah Topal idaresindeki 17 HY 561 plakalı panelvan minibüsle çarpıştı.

Çarpışmanın etkisiyle hurdaya dönen araçlardan, otomobilin ön ve üst kısımları parçalandı.

Durumun bildirilmesi üzerine kaza yerine itfaiye, polis ve 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi.

Olay yerinde hayatını kaybeden sürücüler Çelik ve Topal'ın cansız bedenleri, Bandırma Devlet Hastanesi morguna gönderildi.

Topal'ın, Bandırma Balık Hali'nden aldığı balıkları Çanakkale'nin Biga ilçesi götürmek için yola çıktığı öğrenildi.

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trafik kazası Balıkesir Bandırma

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