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Balıkesir merkezli 21 ilde FETÖ operasyonu

BALIKESİR HABERLERİ  | 22.09.2020 08:59 | Son Güncelleme

Terör örgütünün, TSK bünyesindeki yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında 19'u muvazzaf 24 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi

BALIKESİR (AA) - Balıkesir merkezli 21 ilde Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ), Türk Silahlı Kuvvetlerindeki (TSK) yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında operasyon başlatıldı.

Cumhuriyet Başsavcılığınca, Balıkesir dahil bazı illerde ankesörlü ya da kontörlü telefonlarla arandıkları ve haklarında örgütle irtibatlı olduklarına dair beyanlar bulunduğu belirlenen 24 şüpheli hakkında gözaltı kararı çıkarıldı.

Bunun üzerine, Balıkesir Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesince 19'u muvazzaf, 5'i de TSK ile ilişiği kesilmiş 24 şüpheliye yönelik 21 ilde 44 adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Muvazzaf askerlerden birinin yüzbaşı, birinin üsteğmen, 17'sinin astsubay olduğu bildirildi.

Emniyet güçlerinin başlattığı operasyon devam ediyor.

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