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Balıkesir merkezli 7 ildeki FETÖ operasyonunda 4 şüpheli tutuklandı

06.07.2022 11:52 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Balıkesir merkezli 7 ildeki FETÖ operasyonunda 4 şüpheli tutuklandı

BALIKESİR (AA) - Balıkesir merkezli 7 ilde Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) yönelik operasyonda gözaltına alınan 27 şüpheliden 4'ü tutuklandı.

Balıkesir Cumhuriyet Başsavcılığının koordinasyonunda İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ile Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince düzenlenen operasyonda yakalanan zanlılar, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Savcılıkça sorgulanan şüphelilerden 3'ü salıverildi, 24'ü nöbetçi sulh ceza hakimliğine çıkarıldı. Bu kişilerden ise 4'ü tutuklandı, 20'si adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Zanlılardan 16'sının etkin pişmanlık hükümlerinden faydalandığı öğrenildi.

Balıkesir, Ankara, Bursa, İzmir, İstanbul, Iğdır ve Tekirdağ'da 31 adrese yönelik 24 Haziran'da eş zamanlı operasyonda, FETÖ bünyesinde faaliyette bulundukları iddiasıyla 24 şüpheli gözaltına alınmıştı. Örgütün şifreli haberleşme programı ByLock kullanıcıları olduğu belirlenen zanlılar arasında öğretmen ve özel sektör çalışanlarının bulunduğu, bazılarının ise "ev abisi", "ev ablası", "bölge üniversite mesulü" ve polis akademisinden atılan öğrencilerden sorumlu "mahrem imam" olduğu belirtilmişti. Polisin devam eden çalışmalarında, 3 şüpheli daha yakalanmıştı.

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Anahtar Kelimeler:
fetö operasyon

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