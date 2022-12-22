YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Balıkesir
  4. Balıkesir merkezli dolandırıcılık operasyonunda yakalanan 31 zanlı adliyede

Balıkesir merkezli dolandırıcılık operasyonunda yakalanan 31 zanlı adliyede

22.12.2022 13:54 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Balıkesir merkezli 4 ildeki operasyonda, dolandırıcılık yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 31 kişi adliyeye sevk edildi.

Balıkesir merkezli dolandırıcılık operasyonunda yakalanan 31 zanlı adliyede

Sosyal medya uygulaması veya çeşitli internet sitelerinde sahte ilanla dolandırıcılık yaptıkları gerekçesiyle yakalanan 31 şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Sağlık kontrolünün ardından Erdek Adliyesi'ne getirilen zanlıların savcılıktaki sorguları sürüyor.

Balıkesir Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Dolandırıcılık Büro Amirliği ekiplerinin, Erdek Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yaptığı çalışmanın ardından, sosyal medya uygulaması veya çeşitli internet sitelerinde sahte ilan düzenleyerek dolandırıcılık yaptığı iddia edilen suç örgütü mensubu 31 kişi, Balıkesir, Denizli, Muğla ve Afyonkarahisar'da gözaltına alınmıştı.

160 kişiyi yaklaşık 1 milyon lira dolandırdığı belirtilen şüpheliler hakkında, "suç işlemek amacıyla örgüt kurmak" ve "bilişim sistemleri vasıtası ile nitelikli dolandırıcılık" suçlarından adli işlem başlatılmıştı.

Zanlılardan 191 bin 350 lira, 140 dolar, 200 avro, 1 tabanca, 25 fişek, 34 telefon, 16 simkart, 3 bilgisayar, 2 harddisk, 2 flaş bellek, telefon numaraları ve hesap bilgilerinin yazılı olduğu 2 ajanda, 1 uyuşturucu kullanma aparatı ve 5 gram metamfetamin ele geçirilmişti.


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Balıkesir merkezli sahte ilanla dolandırıcılık operasyonunda 31 gözaltıBalıkesir merkezli sahte ilanla dolandırıcılık operasyonunda 31 gözaltı
Kayseri'de cam silerken 4. kattan düşen kadın öldüKayseri'de cam silerken 4. kattan düşen kadın öldü
Şırnak'ta "Aile Okulu Projesi" kapsamında 12 bin 222 veliye eğitim verildiŞırnak'ta "Aile Okulu Projesi" kapsamında 12 bin 222 veliye eğitim verildi
Anahtar Kelimeler:
dolandırıcılık Balıkesir Erdek

Balıkesir Namaz Vakitleri 22 Aralık Perşembe

İmsak
06:49
Sabah
08:19
Öğle
13:12
İkindi
15:34
Akşam
17:55
Yatsı
19:19

Balıkesir Nöbetçi Eczaneler22 Aralık Perşembe

Dilara Eczanesi
Altieylul
Eski Dedebaş Eczanesi
Altieylul
Volkan Eczanesi
Karesi
Yenisu Eczanesi
Karesi
Büyük Eczanesi
Ayvalik
Kurtuluş Eczanesi
Bandirma
Marmara Eczanesi
Bandirma
Tümünü Göster
Balıkesir ECZANELER
Balıkesir ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Sosyal medya ayakta! Kızının itaatsizliğini böyle cezalandırdı..

Sosyal medya ayakta! Kızının itaatsizliğini böyle cezalandırdı..

Bebeğini ilk kez gösterdi! "Babasının kopyası"

Bebeğini ilk kez gösterdi! "Babasının kopyası"

Flaş fırsat: Stanley termoslarda %25'e varan indirim! Kaçırmayın

Flaş fırsat: Stanley termoslarda %25'e varan indirim! Kaçırmayın

Özrünü göğsüne kazımıştı! Cani tecavüzcü idam edildi

Özrünü göğsüne kazımıştı! Cani tecavüzcü idam edildi

Lana Rhoades: ''Seks sahnelerinde boğulup bayılanlar oldu!''

Lana Rhoades: ''Seks sahnelerinde boğulup bayılanlar oldu!''

Bu kokularla çekiciliğin de ötesine geçeceksiniz! İşte yılın en iyi erkek parfümleri

Bu kokularla çekiciliğin de ötesine geçeceksiniz! İşte yılın en iyi erkek parfümleri

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.