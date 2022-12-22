Balıkesir merkezli dolandırıcılık operasyonunda yakalanan 31 zanlı adliyede

Sosyal medya uygulaması veya çeşitli internet sitelerinde sahte ilanla dolandırıcılık yaptıkları gerekçesiyle yakalanan 31 şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Sağlık kontrolünün ardından Erdek Adliyesi'ne getirilen zanlıların savcılıktaki sorguları sürüyor.

Balıkesir Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Dolandırıcılık Büro Amirliği ekiplerinin, Erdek Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yaptığı çalışmanın ardından, sosyal medya uygulaması veya çeşitli internet sitelerinde sahte ilan düzenleyerek dolandırıcılık yaptığı iddia edilen suç örgütü mensubu 31 kişi, Balıkesir, Denizli, Muğla ve Afyonkarahisar'da gözaltına alınmıştı.

160 kişiyi yaklaşık 1 milyon lira dolandırdığı belirtilen şüpheliler hakkında, "suç işlemek amacıyla örgüt kurmak" ve "bilişim sistemleri vasıtası ile nitelikli dolandırıcılık" suçlarından adli işlem başlatılmıştı.

Zanlılardan 191 bin 350 lira, 140 dolar, 200 avro, 1 tabanca, 25 fişek, 34 telefon, 16 simkart, 3 bilgisayar, 2 harddisk, 2 flaş bellek, telefon numaraları ve hesap bilgilerinin yazılı olduğu 2 ajanda, 1 uyuşturucu kullanma aparatı ve 5 gram metamfetamin ele geçirilmişti.



