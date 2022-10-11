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Balıkesir merkezli FETÖ operasyonunda 11 şüpheli gözaltına alındı

11.10.2022 10:44 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Balıkesir merkezli FETÖ operasyonunda 11 şüpheli gözaltına alındı

BALIKESİR (AA) - Balıkesir merkezli 12 ilde Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) yönelik operasyonda 8'i muvazzaf asker 11 zanlı yakalandı.

Balıkesir Cumhuriyet Başsavcılığınca, FETÖ'nün mahrem yapılanmasına yönelik yürütülen soruşturma kapsamında, ankesörlü ve kontörlü telefonlarla arandıkları tespit edilen ve örgütle irtibatlı olduklarına dair haklarında beyanlar bulunan 11 kişi hakkında gözaltı kararı verildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Balıkesir, Ankara, Denizli, Antalya, Osmaniye, Isparta, Erzurum, Eskişehir, Hatay, İzmir, Siirt ve Şırnak'ta 8'i muvazzaf kara astsubay, diğerleri meslekten ihraç edilmiş hava pilot binbaşı, emekli kara astsubay ve kapatılan askeri okul öğrencisi 11 şüpheliye yönelik 22 adrese eş zamanlı operasyon düzenledi.

Gözaltına alınan zanlıların emniyetteki işlemleri sürüyor.

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