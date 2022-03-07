Balıkesir merkezli FETÖ operasyonunda 9 zanlı yakalandı

BALIKESİR (AA) - Balıkesir merkezli 8 il ve KKTC'de Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) yönelik operasyonda 9 şüpheli yakalandı.

Balıkesir Cumhuriyet Başsavcılığınca örgütün mahrem yapılanmasına yönelik çalışmalar kapsamında, ankesör ve kontörlü telefonlar vasıtasıyla ardışık arandıkları tespit edilen, örgütle irtibatlı olduklarına dair aleyhlerinde çeşitli beyanlar bulunan 11 şüpheli hakkında gözaltı kararı çıkarıldı.

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, Balıkesir, Ağrı, Ankara, Elazığ, İstanbul, İzmir, Malatya ve Sivas ile KKTC'de 16 adrese eş zamanlı operasyon düzenledi.

Yapılan çalışmalar kapsamında 11 zanlıdan 9'u gözaltına alındı.

Adreslerinde bulunamayan iki şüpheli aranıyor.



Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz