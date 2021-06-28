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Balıkesir merkezli FETÖ soruşturmasında 14'ü muvazzaf asker 23 şüpheli hakkında gözaltı kararı

28.06.2021 10:05 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Balıkesir merkezli FETÖ soruşturmasında 14'ü muvazzaf asker 23 şüpheli hakkında gözaltı kararı

BALIKESİR (AA) - Balıkesir merkezli 18 ilde Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) soruşturması kapsamında 14'ü muvazzaf asker 23 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, Balıkesir Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturmada, silahlı terör örgütü üyesi oldukları iddiasıyla 14'ü muvazzaf asker, 9'u ise kapatılan askeri okul öğrencisi olmak üzere 23 zanlı hakkında yakalama kararı çıkarıldı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, ankesörlü telefonlarla ardışık arandıkları ve örgütle irtibatlı olduklarına dair haklarında çeşitli beyanların olduğu tespit edilen şüphelilere yönelik Balıkesir, Afyonkarahisar, Ağrı, Amasya, Ankara, Bingöl, Burdur, Çorum, Elazığ, Gaziantep, Hakkari, Iğdır, İstanbul, İzmir, Kayseri, Kocaeli, Konya ve Zonguldak'ta eş zamanlı operasyonlar düzenledi.

Ekiplerin 39 adreste düzenlediği operasyonların sürdüğü, bazı şüphelilerin yakalandığı öğrenildi.

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