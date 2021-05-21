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Balıkesir merkezli PKK/KCK operasyonunda yakalanan 13 zanlı adli kontrolle serbest bırakıldı

21.05.2021 15:04 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Balıkesir merkezli PKK/KCK operasyonunda yakalanan 13 zanlı adli kontrolle serbest bırakıldı

Balıkesir merkezli PKK/KCK operasyonunda yakalanan 13 zanlı adli kontrolle serbest bırakıldı

BALIKESİR (AA) - Balıkesir merkezli 9 ilde, terör örgütü PKK/KCK'nın sözde cezaevi yapılanmasına yönelik operasyonda gözaltına alınan 13 şüpheli, yurt dışı yasağı konularak adli kontrolle serbest bırakıldı.

İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, Balıkesir, Adana, İstanbul, Ağrı, Bilecik, Bitlis, Hakkari, Kars ve Siirt'te düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda, yakalanan 13 zanlının işlemleri tamamlandı.

Adliyeye sevk edilen şüpheliler, çıkarıldıkları mahkemece kovid-19 tedbirleri kapsamında yurt dışı yasağı konularak adli kontrolle salıverildi.

Balıkesir Cumhuriyet Başsavcılığınca, üç gün önce terör örgütü PKK/KCK'nın sözde cezaevi yapılanmalarıyla irtibatı oldukları, hükümlü ve tutuklu terör örgütü mensuplarına finans sağladıkları iddiasıyla 13 zanlı hakkında yakalama kararı çıkarılmış, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince Balıkesir merkezli 9 ilde düzenlenen operasyonlarda şüpheliler gözaltına alınmıştı. Zanlıların adreslerinde yapılan aramalarda, çok sayıda örgütsel doküman ve silah ele geçirilmişti.

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