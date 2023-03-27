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Balıkesir merkezli uluslararası dolandırıcılık operasyonunda 31 tutuklama

27.03.2023 14:38 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Balıkesir merkezli yürütülen soruşturma kapsamında, Almanya, Avusturya, Çekya, Kanada, Peru, Katar ve Irak'ta yaşayan ancak bu ülkelerin vatandaşı olmayan bazı kişileri dolandırdığı iddia edilen 116 zanlıdan 31'i tutuklandı.

Balıkesir İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince Almanya, Avusturya, Çekya, Kanada, Peru, Katar ve Irak'ta yaşayan yabancı uyruklu kişileri telefonla arayarak kendilerini avukat, polis ve kamu görevlisi olarak tanıtıp dolandırıcılık yaptığı iddiasıyla yakalanan 116 zanlının işlemleri tamamlandı.

Sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 31'i çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı. Zanlılardan 85'i de adli kontrol şartıyla salıverildi.

Balıkesir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Almanya, Avusturya, Çekya, Kanada, Peru, Katar ve Irak'ta yaşayan yabancı uyruklu kişileri telefonla arayarak kendilerini avukat, polis ve kamu görevlisi olarak tanıtıp dolandırıcılık yaptığı belirlenen 116 zanlı hakkında yakalama kararı verilmiş, zanlılar, Balıkesir'in yanı sıra 21 ilde düzenlenen operasyonlarla gözaltına alınmıştı.

Haklarında "suç işlemek amacıyla örgüt kurma", "örgüt faaliyeti çerçevesinde nitelikli dolandırıcılık" ve "suçtan elde edilen mal varlığı değerlerini aklama" suçlarından soruşturma başlatılan zanlıların söz konusu ülkelerdeki 400 kişiyi 774 bin 549 avro ve 38 bin 160 dolar dolandırdığı belirlenmişti.

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Anahtar Kelimeler:
dolandırıcılık Balıkesir uluslararası

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