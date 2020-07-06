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Balıkesir plajlarında salgın önlemleri alındı

BALIKESİR HABERLERİ  | 06.07.2020 15:34 | Son Güncelleme

Balıkesir, 31 plajında Mavi Bayrak dalgalanan sahillerinde yerli yabancı çok sayıda turist ağırlıyor.

Balıkesir, 31 plajında Mavi Bayrak dalgalanan sahillerinde yerli yabancı çok sayıda turist ağırlıyor. Halk sağlığını gözeterek çalışmalarını sürdüren Büyükşehir Belediyesi ekipleri, korona virüs tedbirleri kapsamında plajlarda; temizlik, dezenfekte çalışmalarını sürdürürken diğer yandan da zabıta ekipleri bilgilendirme ve uyarlılarda bulunuyor.
Büyükşehir Belediyesi’nin koordineli ve titiz çalışmalarıyla Mavi Bayrak sayısını en çok artıran il olan Balıkesir’in plajlarında, Etüt ve Projeler Daire Başkanlığı’na bağlı Kıyı ve Sahil Hizmetleri Şube Müdürlüğü ekipleri rutin temizlik ve rehabilite işlerine devam ediyor. KoronaVvirüs pandemisi nedeniyle içinde bulunduğumuz normalleşme sürecinde de tedbiri elden bırakmayan Büyükşehir Belediyesi, halk sağlığını önde tutarak plajlarda bulunan giyinme kabini, duş ve tuvaletleri dezenfekte ediyor. Ayrıca Büyükşehir Belediyesi sorumluluk alanında bulunan plajlarda zabıta ekipleri tarafından vatandaşlara sosyal mesafe kuralı ile ilgili bilgilendirme ve uyarılarda bulunuluyor.
Balıkesir turistlerin ilk tercihi arasında
Temiz plajları ve eşsiz deniziyle turistlerin gözdesi olan Balıkesir, bu çalışmalar doğrultusunda içinde bulunduğumuz süreçte turistlerin ilk tercihlerinde arasında yer alıyor. Böylelikle geçimini turizm sektöründen kazanan esnaf ve işletmecilerde mağduriyet yaşamayarak sezonu verimli bir şekilde geçirecek. Büyükşehir Belediyesi, plajlarda; temizlik, rehabilitasyon ve dezenfekte çalışmalarını sezon boyunca sürdürerek 31 olan Mavi Bayrak sayısını önümüzdeki yılda artırmayı hedefliyor.

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