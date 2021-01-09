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Balıkesir Polisi İzmir’den getirilen uyuşturucuyu ele geçirdi

09.01.2021 15:23 | Son Güncelleme:
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Balıkesir İl Emniyet Müdürlüğü İzmir’den Balıkesir’e uyuşturucu getirip satacağı bilgisini alması üzerine Susurluk’ta A.T idaresindeki araca operasyon düzenledi.

Balıkesir İl Emniyet Müdürlüğü İzmir’den Balıkesir’e uyuşturucu getirip satacağı bilgisini alması üzerine Susurluk’ta A.T idaresindeki araca operasyon düzenledi. İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri durdurulan araçta uyuşturucu arama köpeği ’Bath’ ile yaptıkları aramada 200 gram metamfetamin ele geçirdi.
Edinilen bilgiye göre, İzmir’den Balıkesir’e uyuşturucu getirdiği bilgisini alan İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik ve İstihbarat Şube Müdürlüğü’ne bağlı ekipler Susurluk’ta plakası daha önceden tespit edilen aracı durdurdu. Araçta, uyuşturucu arama köpeği ’Baht’ ile ekiplerin yaptığı aramalarda, ön koltuğun paspasının altına gizlenmiş poşet içinde 200 gram metamfetamin ele geçirildi. Şüpheli A.T’nin uyuşturucuyu İzmir’den getirdiği öğrenildi. Şüpheli A.T ekipler tarafından gözaltına alındı.

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