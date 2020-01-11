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  4. Balıkesir polisinden uyuşturucu operasyonu

Balıkesir polisinden uyuşturucu operasyonu

BALIKESİR HABERLERİ  | 11.01.2020 10:16 | Son Güncelleme

Balıkesir’de gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 7 kişiden 2’si tutuklandı.Balıkesir İl Emniyet Müdürlüğü, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu ticareti ve kullanımını önlemeye yönelik olarak son 24 saatte yapılan 6 operasyonda toplam 7 kişi yakalandı.

Balıkesir’de gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 7 kişiden 2’si tutuklandı.
Balıkesir İl Emniyet Müdürlüğü, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu ticareti ve kullanımını önlemeye yönelik olarak son 24 saatte yapılan 6 operasyonda toplam 7 kişi yakalandı. Polis ekiplerinin yaptığı aramalarda 19,39 gram bonzai, 2 gram metamfetamin, 2 adet ruhsatsız tüfek, suçtan elde edildiği değerlendirilen 3 bin 315 TL ile 78 adet uyuşturucu hap ele geçirildi. Yakalanan zehir tacirlerinden 2’si tutuklanırken, diğer şüpheliler ile ilgili soruşturma devam ediyor.

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