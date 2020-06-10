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Balıkesir sahillerinde 31 mavi bayrak dalgalanacak

BALIKESİR HABERLERİ  | 10.06.2020 15:23 | Son Güncelleme

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi kentte mavi bayraklı plaj sayısını artırdı.

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi kentte mavi bayraklı plaj sayısını artırdı. Geçtiğimiz yıl 22 olan mavi bayrak sayısı bu yıl 31’e yükseldi. Büyükşehir Belediyesi yaptığı çalışmalarla halk plajı sayısını ise 7’ye yükseltti.
Balıkesir Büyükşehir Belediyesi’nin yatırım ve çalışmaları ile Balıkesir plajlarındaki Mavi Bayrak sayısı 22’den 31’e yükseltti. Bu yıl; Ayvalık’ta 11, Burhaniye’de 5, Edremit’te 7, Erdek’te 5 ve Gömeç’te 3 plajda mavi bayrak dalgalanacak. Büyükşehir Belediyesi; Sarımsaklı, Antandros, Özdemir Sitesi ve Ocaklar halk plajlarının yanı sıra bu yıl Zeytinli Altınkum, Sarıkız mevki ve Sarımsaklı Maliye Kampı plajlarına da mavi bayrak aldı. Balıkesir; Antalya, Muğla, İzmir, Aydın’ın ardından en fazla mavi bayrağa sahip 5’inci il oldu.
Balıkesir Büyükşehir Belediyesi, mavi bayraklı halk plajı sayısını arttırmayı, Balıkesir plajlarının yüzme suyu kalitesi, çevre yönetimi ve can güvenliği konularında standartlarının yükseltilmesini ve mavi bayrak kriterlerinin en iyi şekilde uygulanmasının sağlanmasını hedefliyor. Belediye ayrıca yıl boyunca çevre eğitimi ve bilinçlendirme çalışmaları da yürütecek.
Mavi Bayrak nitelikli plaj, marina ve yatlara verilen uluslararası bir çevre ödülü. Plajlar için 33, marinalar için 38, yatlar için ise 17 mavi bayrak kriteri bulunuyor. Bu kriterler plajda yüzme suyu kalitesi, çevre eğitimi ve bilgilendirme, çevre yönetimi, can güvenliği ve hizmetler başlıkları altında toplanıyor. Plajlardaki sıhhi tesislerin tamamının paket arıtma tesisi veya belediye arıtma tesisine bağlı olması da zorunlu kriterler arasında. Mavi bayrak adayı plajlar için Yüzme Suyu Kalitesi Yönetmeliği gereğince yaz sezonu boyunca (Mayıs- Ekim ayları arası) 15 gün arayla deniz suyu numunesi alınıp mikrobiyolojik analizleri yapılıyor ve yapılan analizler düzenli olarak paylaşılıyor.
31 plajında mavi bayrağın dalgalandığı Balıkesir kıyıları, Büyükşehir Belediyesi tarafından gerçekleştirilen alt ve üst yapı çalışmalarıyla turizm sezonuna hazırlanıyor. Balıkesir’in 291 kilometrelik sahil şeridinde yapılan çalışmalar kapsamında kent mobilyalarının yenilenmesinden yürüyüş ve bisiklet yollarına, soyunma kabinlerinden kum eleme ve temizlik çalışmalarına, asfalttan peyzaj çalışmalarına kadar her şey titizlikle planlanıp hayata geçiriliyor. Özellikle Covid-19 salgını süresince Balıkesir’in 291 kilometrelik sahil şeridinde hızlı ve yoğun bir şekilde çalışan Büyükşehir ekiplerini Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz da sık sık ziyaret ediyor, çalışmaları yerinde inceliyor.

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