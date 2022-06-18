YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Balıkesir
  4. Balıkesir Tiyatro Festivali başladı

Balıkesir Tiyatro Festivali başladı

18.06.2022 19:27 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Balıkesir Tiyatro Festivali başladı

BALIKESİR (AA) - Balıkesir'de düzenlenen tiyatro festivali başladı.

Festival için Avlu Balıkesir Kültür Merkezi'nde açılış töreni yapıldı.

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Tiyatro Şube Müdürü Cihan Menevşe, açılıştaki konuşmasında, ilk kez düzenledikleri festivalin uzun seneler devam etmesini istediklerini söyledi.

Festival Direktörü Bersis Yılmaz da çocuk oyunlarıyla başlayan festivali sonraki yıllarda uluslararası bir formata taşımak istediklerini belirtti.

Balıkesir Büyükşehir Belediyesinin destekleriyle düzenlenen festivalin ilk bölümü 18-22 Haziran'da il merkezinde, ikinci bölümü ise 23-26 Haziran'da Ayvalık'ta gerçekleştirilecek.

Çocuk oyunları ve gösterileriyle başlayan festival kapsamında, uzun süredir tiyatro eğitimi alan lise öğrencileri de kendi yazdıkları bir eserle sahne alacak.

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Balıkesir'de mezun olacağı hafta yangında ölen liselinin okulunda buruk karne töreniBalıkesir'de mezun olacağı hafta yangında ölen liselinin okulunda buruk karne töreni
Sakaryaspor, Michal Jan Nalepa'yı renklerine kattıSakaryaspor, Michal Jan Nalepa'yı renklerine kattı
Diyarbakır'da 31 güvenlik korucusu yemin ederek göreve başladıDiyarbakır'da 31 güvenlik korucusu yemin ederek göreve başladı
Anahtar Kelimeler:
Balıkesir

Balıkesir Namaz Vakitleri 18 Haziran Cumartesi

İmsak
03:39
Sabah
05:33
Öğle
13:15
İkindi
17:12
Akşam
20:46
Yatsı
22:32

Balıkesir Nöbetçi Eczaneler18 Haziran Cumartesi

Alp Eczanesi
Altieylul
Dilara Eczanesi
Altieylul
Övünç Eczanesi
Karesi
Yeşilli Eczanesi
Karesi
Yorgun Eczanesi
Ayvalik
Yeni Özyurtlu Eczanesi
Bandirma
Yeni Eczanesi
Bandirma
Tümünü Göster
Balıkesir ECZANELER
Balıkesir ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Hayvanat bahçesinde dehşet anları! Elini verip kolunu kaptırdı

Hayvanat bahçesinde dehşet anları! Elini verip kolunu kaptırdı

Cenazede akılalmaz olay! Bir anda tabuttan fırladı

Cenazede akılalmaz olay! Bir anda tabuttan fırladı

Dünyaca ünlü parfümlerin en yakın ve ekonomik muadillerini keşfedin

Dünyaca ünlü parfümlerin en yakın ve ekonomik muadillerini keşfedin

Pandemi sonrası yeni bir kronik hastalık ortaya çıktı

Pandemi sonrası yeni bir kronik hastalık ortaya çıktı

Fermuarı kapatmadan önce yapılan ölümcül hata

Fermuarı kapatmadan önce yapılan ölümcül hata

Eviniz için multimedya destekli en iyi Android Akıllı TV çeşitleri

Eviniz için multimedya destekli en iyi Android Akıllı TV çeşitleri

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.