Balıkesir Tiyatro Festivali başladı

BALIKESİR (AA) - Balıkesir'de düzenlenen tiyatro festivali başladı.

Festival için Avlu Balıkesir Kültür Merkezi'nde açılış töreni yapıldı.

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Tiyatro Şube Müdürü Cihan Menevşe, açılıştaki konuşmasında, ilk kez düzenledikleri festivalin uzun seneler devam etmesini istediklerini söyledi.

Festival Direktörü Bersis Yılmaz da çocuk oyunlarıyla başlayan festivali sonraki yıllarda uluslararası bir formata taşımak istediklerini belirtti.

Balıkesir Büyükşehir Belediyesinin destekleriyle düzenlenen festivalin ilk bölümü 18-22 Haziran'da il merkezinde, ikinci bölümü ise 23-26 Haziran'da Ayvalık'ta gerçekleştirilecek.

Çocuk oyunları ve gösterileriyle başlayan festival kapsamında, uzun süredir tiyatro eğitimi alan lise öğrencileri de kendi yazdıkları bir eserle sahne alacak.

