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Balıkesir ve bölgede gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor

BALIKESİR HABERLERİ  | 17.06.2020 10:38 | Son Güncelleme

Meteoroloji Bölge Müdürlüğü Balıkesir ve Marmara bölgesinde gök gürültülü sağanak yağış beklendiğini açıkladı.

Balıkesir ve bölgede gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor

Meteoroloji Bölge Müdürlüğü Balıkesir ve Marmara bölgesinde gök gürültülü sağanak yağış beklendiğini açıkladı. Meteoroloji Bölge Müdürlüğü yağışların Pazar gününe kadar devam edeceğini açıkladı.
Meteoroloji Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamada, "Bölgemiz Avrupa’nın güneydoğusunda bulunan yüksek seviye alçağı ve buna bağlı atmosferin üst seviyelerindeki soğuk havanın etkisinde olup; bölgemizin kuzey ve iç kesimleri mevsim normallerine göre yağışlı bir Haziran ayı geçirmektedir. Önümüzdeki hafta başına kadar kuzey ve iç kesimlerde Çanakkale, Balıkesir ve Manisa çevreleri genellikle öğle saatlerinden sonra görülecek gök gürültülü sağanak yağışların yerel olarak, kısa sürede kuvvetli yağış bırakabileceği tahmin edilmektedir. Ayrıca gök gürültülü sağanak yağışlarla birlikte, zaman zaman yerel dolu yağışı, yıldırım ve yağış anında kuvvetli rüzgar da beklendiğinden, ilgililerin ve vatandaşların dikkatli ve tedbirli olmaları, güncel meteorolojik tahmin ve uyarıları takip etmeleri önem arz etmektedir. Mevsim normalleri civarında seyreden hava sıcaklıkların, kuzey ve iç kesimlerde yağışlarla birlikte azalarak mevsim normallerinin 2 ila 4 derece altında seyretmesi beklenmektedir" açıklaması yapıldı.

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