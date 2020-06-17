YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Balıkesir
  4. Balıkesir’da jandarmadan özel trafik denetimi

Balıkesir’da jandarmadan özel trafik denetimi

BALIKESİR HABERLERİ  | 17.06.2020 10:23 | Son Güncelleme

Balıkesir’de İl Jandarma Komutanlığına bağlı Trafik Timleri il genelinde ’Bölgesel Özel Trafik Denetimi’ yaptı.

Balıkesir’de İl Jandarma Komutanlığına bağlı Trafik Timleri il genelinde ’Bölgesel Özel Trafik Denetimi’ yaptı. Jandarma trafik timleri yaptıkları denetimlerde araç sürücülerine idari para cezası uygularken, bir çok aracı trafikten men etti.
Balıkesir’de İl Jandarma Komutanlığına bağlı Trafik Timleri tarafından, özellikle hafta sonları artan trafik hareketliliğinden kaynaklı kazaların ve bu kazalardan kaynaklı can kaybı ve yaralı sayılarının azaltılması, yol kullanıcıları dinlenme süreleri, hız limitleri, emniyet kemeri kullanımı, sürüş esnasında cep telefonlarının kullanılmaması ve sorumluluk bölgemizde sıkça tekrarlanan diğer kural ihlallerine yönelik bilgilendirme maksadıyla; "Bölgesel Özel Denetim" faaliyeti icra edildi.
Radarla hız kontrolü denetimi sonucunda, bin 835 araç kontrol edilmiş olup, 126 araca 37 bin 978 TL idari para cezası uygulanarak, 5 araç trafikten men edildi. Motosiklet ve motorlu bisiklet denetimi sonucunda, 49 araca 25 bin 189 TL. idari para cezası uygulanarak, 15 araç trafikten men edildi. Traktör ve Tarım İşçisi Taşıyan araçların denetimi sonucunda, 756 tarım aracı kontrol edilmiş olup, traktör sürücülerine cezai işlem yapılmazken, kazalar hakkında bilgilendirme yapıldı. Şehirlerarası yolcu taşıyan araçların denetimi sonucunda, 191 araç kontrol edilmiş olup, 5 araca 2 bin 674 TL. idari para cezası uygulandı. Kırmızı ışık ve cep telefonu kullanımı denetimi sonucunda, 551 denetim yapılmış olup, 70 kişiye 36 bin 227 TL. idari para cezası uygulanarak, 11 araç trafikten men edilerek, 1 sürücünün belgesi geçici olarak alındı. Yaya önceliği denetimi sonucunda, 56 denetim yapılmış olup, 2 kişiye 563 TL. idari para cezası uygulandı. Tarım işçisi ve personel taşımacılığı denetimi sonucunda, 531 araç kontrol edilmiş olup, 20 araca 18 bin 413 TL. idari para cezası uygulanarak, 9 araç trafikten men edildi. Alkol denetimi sonucunda, 671 araç kontrol edilmiş olup, 19 araca 15 bin 781 TL. idari para cezası uygulanarak, 10 araç trafikten men edilerek, 4 sürücünün belgesi geçici olarak alındı.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNER Türünü kurtaran Diego emekliye ayrıldı! Türünü kurtaran Diego emekliye ayrıldı!
Tek tek kontrol edip öyle alıyorlar!Tek tek kontrol edip öyle alıyorlar!
1/

En Çok Okunan Yerel Haberler

Vali Varol onuruna veda programı

Vali Varol onuruna veda programı

Sakarya'da koronavirüs tespitine yönelik "Toplum Tarama Çalışması" başlatıldı

Sakarya'da koronavirüs tespitine yönelik "Toplum Tarama Çalışması" başlatıldı

Adana merkezli 3 ildeki FETÖ operasyonu

Adana merkezli 3 ildeki FETÖ operasyonu

GÜNDEM ÖZETİNE EK

GÜNDEM ÖZETİNE EK

Gül ve Çelik'ten "Pençe-Kaplan Operasyonu"na destek mesajı:

Gül ve Çelik'ten "Pençe-Kaplan Operasyonu"na destek mesajı:

Isparta'da trafik kazası: 2 yaralı

Isparta'da trafik kazası: 2 yaralı

Balıkesir Namaz Vakitleri 17 Haziran Çarşamba

İmsak
03:39
Sabah
05:33
Öğle
13:14
İkindi
17:11
Akşam
20:46
Yatsı
22:32

Balıkesir Nöbetçi Eczaneler17 Haziran Çarşamba

Asri Eczanesi
Merkez
Begüm Eczanesi
Merkez
Ebru Eczanesi
Merkez
Aslı Eczanesi
Ayvalik
Elif Eczanesi
Ayvalik
Yeni Erol Eczanesi
Ayvalik
100.Yıl Eczanesi
Bandirma
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

Motorlu Testere ve Ağaç Kesme Makinesi Sezonu Açıldı!

Motorlu Testere ve Ağaç Kesme Makinesi Sezonu Açıldı!

Balıkesir'de gar yolu açıldı

Balıkesir'de gar yolu açıldı

En çok tercih edilen tıraş makineleri

En çok tercih edilen tıraş makineleri

Bandırma caddelerine köpüklü bayram temizliği

Bandırma caddelerine köpüklü bayram temizliği

AK Parti'li İl Başkanı istifa etti!

AK Parti'li İl Başkanı istifa etti!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.