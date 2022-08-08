YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Balıkesir
  4. Balıkesir'de 11 kişinin tavuk dönerden zehirlendiği şüphesi

Balıkesir'de 11 kişinin tavuk dönerden zehirlendiği şüphesi

08.08.2022 23:48 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Balıkesir'de 11 kişinin tavuk dönerden zehirlendiği şüphesi

BALIKESİR (AA) - Balıkesir'in Bandırma ilçesinde tavuk dönerden zehirlendiği şüphesiyle 11 kişi tedavi altına alındı.

İlçedeki bazı vatandaşlar, tavuk döner yedikten sonra rahatsızlandıklarını belirterek Bandırma Eğitim ve Araştırma Hastanesine başvurdu.

Gıda zehirlenmesi şüphesiyle tedavi altına alınan 11 kişinin hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.

İlçe Tarım Müdürlüğü ekipleri tarafından Ordu Caddesi'nde tavuk dönerlerin alındığı öne sürülen iş yerinden örnekler aldı.

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Seslendirme sanatçısı Sungun Babacan, Balıkesir'de son yolculuğuna uğurlandıSeslendirme sanatçısı Sungun Babacan, Balıkesir'de son yolculuğuna uğurlandı
Denizli'de silahlı saldırıda 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandıDenizli'de silahlı saldırıda 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı
Konya'da cinsel saldırı suçundan aranan FETÖ'cü eski emniyet amiri yakalandıKonya'da cinsel saldırı suçundan aranan FETÖ'cü eski emniyet amiri yakalandı

Balıkesir Namaz Vakitleri 9 Ağustos Salı

İmsak
04:31
Sabah
06:08
Öğle
13:19
İkindi
17:09
Akşam
20:20
Yatsı
21:51

Balıkesir Nöbetçi Eczaneler 9 Ağustos Salı

Alp Eczanesi
Altieylul
Kaçar Eczanesi
Altieylul
Kurtdereli Eczanesi
Karesi
Nilay Eczanesi
Karesi
Nesrin Eczanesi
Ayvalik
Acungan Eczanesi
Bandirma
Kıvanç Eczanesi
Bandirma
Tümünü Göster
Balıkesir ECZANELER
Balıkesir ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Cinsel ilişki yaşarken ölümcül olay! Sizin de başınıza gelebilir

Cinsel ilişki yaşarken ölümcül olay! Sizin de başınıza gelebilir

Tatilde aradığınız huzuru Didim'de bulabilirsiniz!

Tatilde aradığınız huzuru Didim'de bulabilirsiniz!

Bel ve sırt sağlığınıza iyi gelirken kaliteli bir uyku çekmenizi de sağlayacak çift kişilik yataklar

Bel ve sırt sağlığınıza iyi gelirken kaliteli bir uyku çekmenizi de sağlayacak çift kişilik yataklar

80 yıllık gizli evraklardan prezervatif kutularına!

80 yıllık gizli evraklardan prezervatif kutularına!

12 yaşındaki çocuğu 10 saat boyunca yatağa bağladılar

12 yaşındaki çocuğu 10 saat boyunca yatağa bağladılar

Sıcaklarla baş etmenin en pratik yolu portatif klima önerilerimize mutlaka göz atın!

Sıcaklarla baş etmenin en pratik yolu portatif klima önerilerimize mutlaka göz atın!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.