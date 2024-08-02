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Balıkesir'de 12 düzensiz göçmen yakalandı

AA AA
02.08.2024 11:01
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Balıkesir'in Burhaniye ilçesinde yakalanan 12 düzensiz göçmen ve 2 göçmen kaçakçılığı şüphelisi hakkında yasal işlem başlatıldı.

Balıkesir'de 12 düzensiz göçmen yakalandı

Edremit Kaçakçılık ve Organize Suçlar Büro Amirliği ekipleri, bir istihbaratı değerlendirerek Burhaniye'de 2 araca operasyon düzenledi.

Kıyı şeridini kullanarak yasa dışı yollardan yurt dışına çıkmaya çalışan 12 düzensiz göçmen yakalandı.

Bu kişilerin kaçışına aracılık ettikleri belirlenen 2 göçmen kaçakçılığı şüphelisi ise gözaltına alındı.

El konulan araçlarda ve göçmenlerin eşyalarında yapılan aramada 4 el pompası, 2 can yeleği ve 7 iç lastik ele geçirildi.

Yabancı uyrukluların, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresine teslim edileceği belirtildi.

Gözaltındaki 2 şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.

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Express
Anahtar Kelimeler:
Balıkesir Burhaniye

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