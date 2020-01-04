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  4. Balıkesir'de 120 bronz sikkeyi internetten satmaya çalışan şüpheli yakalandı

Balıkesir'de 120 bronz sikkeyi internetten satmaya çalışan şüpheli yakalandı

BALIKESİR HABERLERİ  | 04.01.2020 22:59 | Son Güncelleme

Balıkesir'de 120 bronz sikkeyi internetten satmaya çalışan şüpheli yakalandı

Balıkesir'de 120 bronz sikkeyi internetten satmaya çalışan şüpheli yakalandı

BALIKESİR (AA) - Balıkesir'in Burhaniye ilçesinde düzenlenen operasyonda, bronz sikkeleri internetten satmaya çalışan şüpheli gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı İstihbarat Şube Müdürlüğü ve Burhaniye İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, bir kişinin elindeki sikkeleri satmak için internet üzerinden alıcı aradığı bilgisine ulaştı.

Şüpheli D.K'nin adresine operasyon düzenleyen ekipler, evde yaptıkları aramada, Bizans dönemine ait olduğu değerlendirilen 120 bronz sikke ele geçirdi.

Gözaltına alınan şüpheli D.K, işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi.

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Anahtar Kelimeler:
Bizans sikke

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