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Balıkesir'de 18. Dönem ASTTASAK Eğitimi Yemin Töreni düzenlendi

07.07.2022 14:19 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Balıkesir'de 18. Dönem ASTTASAK Eğitimi Yemin Töreni düzenlendi

BALIKESİR (AA) - Balıkesir'de 18. Dönem Astsubay Temel Askerlik ve Astsubaylık Anlayışı Kazandırma (ASTTASAK) Eğitimi'ne başlayan 85 öğrenci için yemin töreni düzenlendi.

General Kemal Balıkesir Kışlası'ndaki tören, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

Milli Savunma Üniversitesi Rektör Yardımcısı Hava Tümgeneral Olcay Yılmaz, programda yaptığı konuşmada, yemin edecek öğrencilere hayatları boyunca karşılarına çıkacak zorluklar karşısında yılmamalarını, soğukkanlı ve cesaretli olmalarını tavsiye etti.

"Unutmayın ki sizler Türkiye Cumhuriyeti'nin, büyük Türk milletinin güvencesi ve gururu olacaksınız. Ayrıca Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün de ifade ettiği gibi, ihtiyacınız olan tek şeyin çalışmak, çok çalışmak olduğunu da aklınızdan hiçbir zaman çıkarmayın." diyen Tümgeneral Yılmaz, törene katılan ailelere ayrıca teşekkürlerini sundu.

Kara Astsubay Meslek Yüksekokulu Komutanı Tuğgeneral Mahmut Büyükcingi de astsubay adaylarına seslenerek, şu ifadeleri kullandı:

"Her Türk evladı gibi sizlerin de değişmeyen tarihi göreviniz Türkiye Cumhuriyeti'ni sonsuza kadar yaşatmak. Vatanımızı koruma ve kollamada yeri ve zamanı geldiğinde yerinizde sabit kalarak en değerli varlığınız olan canınızı seve seve vermeye çekinmeyin. Biraz sonra içeceğiniz andınızın sizlere, ailelerinize ve Türk Silahlı Kuvvetleri ile milletimize hayırlı olmasını diliyorum. Başarılarınız daim, başınız dik, yolunuz ve bahtınız açık olsun."

Öğrenciler, ant içmeleriyle tamamlanan törenin ardından aileleriyle bir araya geldi.

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