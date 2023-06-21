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Balıkesir’de 180 personelle ’Huzur’ operasyonu

21.06.2023 09:32 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Balıkesir’de polis ekipleri il genelinde 64 ekip ve 180 personelin katılımı ile ’Huzur’ operasyonu düzenledi.

Balıkesir’de 180 personelle ’Huzur’ operasyonu

Huzur operasyonlarında 484 şahıs sorgulanırken, 38 aranan şahıs gözaltına alındı.

Balıkesir’de genel güvenliğin, asayişin ve kamu düzeninin devamının sağlanması, sağlık açısından risk teşkil eden unsurların engellenmesi, suç, suçlular ve kayıt dışı ekonomi ile mücadele edilmesi dahilinde “Günübirlik kiralanan evlerin denetlenmesi ve kayıt altına alınmasına” yönelik olarak

Balıkesir il merkezi ve tüm dış ilçelerinde eş zamanlı olarak 64 ekip, 180 personelin katılımı ile yapılan denetleme ve uygulamada; 484 şahıs sorgulanmış, 38 çeşitli suçlardan aranan şahıs gözaltına alınırken, adli makamlara sevk edilen 17 şahıs tutuklandı. Yapılan operasyonlarda; 155 Özel konaklama tesisi ve bu tesislere bağlı 707 Günübirlik kiralanan evler denetlenmiş, 16 Özel konaklama tesisine, ilgili mevzuat hükümleri çerçevesinde toplam 778 bin 882 TL idari yaptırım uygulanırken, 9 kayıt dışı ve ruhsatsız olarak faaliyet gösteren özel konaklama tesisi/günübirlik kiralanan eve gerekli yaptırımlar uygulanmış ve faaliyetleri sonlandırılarak mühürlendi. Yapılan aramalarda da 8 adet ruhsatsız tabanca ve 37 adet fişek, 3 adet ruhsatsız tüfek ve 5 adet kartuş ele geçirildi.

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