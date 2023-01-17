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Balıkesir’de 2022 yılında 33 bin konut satıldı

17.01.2023 11:58 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Balıkesir’de 2022 yılında TÜİK verilerine göre 33 bin 9 konut satılırken, Türkiye genelinde de 1 milyon 485 bin konut satıldığı açıklandı.

Balıkesir’de 2022 yılında 33 bin konut satıldı

Türkiye İstatistik Kurumundan (TÜİK) alınan bilgiye göre, Türkiye genelinde 2022 yılında 1 milyon 485 bin 622 konut satılırken, Balıkesir’de 2022 yılında 33 bin 9 konut satıldı. Türkiye genelinde de konut satışları 2022 yılında bir önceki yıla göre yüzde 0,4 azalarak 1 milyon 485 bin 622 olarak gerçekleşti.

Konut satışlarında İstanbul 259 bin 654 konut satışı ve yüzde 17,5 ile en yüksek paya sahip oldu. Satış sayılarına göre İstanbul’u 126 bin 166 konut satışı ve yüzde 8,5 pay ile Ankara, 83 bin 502 konut satışı ve yüzde 5,6 pay ile İzmir izledi.

Konut satış sayısının en az olduğu iller sırasıyla 468 konut ile Ardahan, 910 konut ile Hakkari ve 956 konut ile Bayburt oldu.


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