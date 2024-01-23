Balıkesir’de 21 yıl hapis cezası olan şahıs yakalandı

Balıkesir İlamat İnfaz Bürosu ekipleri hakkında Birden fazla kişi ile birlikte geceleyin nitelikli yağma, Cinsel saldırı, hırsızlık ve hükümlü ve tutuklunun kaçması suçlarından hakkında 21 yıl 4 ay hapis cezası bulunan ve 8 yıldır aranan C.S (1965 doğ.) isimli şahıs Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı ekiplerce yakalanmasına yönelik yapılan çalışmalarda; 1. Sakarya mahallesinde saklandığı ikamet tespit edilmiş olup, adres civarında gerekli tedbirler alındıktan sonra eve girerken yakalanarak ve gözaltına alındı.

