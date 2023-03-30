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Balıkesir'de 22 besicinin 3 milyon 100 bin lira dolandırıldığı iddiasına 3 gözaltı

30.03.2023 15:26 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Balıkesir'de 22 besiciyi 3 milyon 100 bin lira dolandırdığı iddia edilen aynı aileden 3 şüpheli gözaltına alındı

Altıeylül, Susurluk, Karesi ve Dursunbey ilçelerinde, hayvan sattıkları kişiler tarafından dolandırıldıklarını iddia eden bazı besiciler jandarmaya başvurdu.

Yapılan incelemelerde, 22 besicinin 3 milyon 100 bin lira dolandırıldığı tespit edildi.

Bunun üzerine besicilerden karşılıksız çek ve senetlerle hayvan aldığı iddia edilen İ.Z. (61), eşi A.Ö. (58) ve çocukları K.Z. (28) gözaltına alındı.

Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda, 18 boş çek karnesi ve 6 yazılı senet ele geçirildi.

Zanlılar, jandarmadaki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi.

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