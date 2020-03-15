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Balıkesir’de 25 aranan şahıs yakalandı

BALIKESİR HABERLERİ  | 15.03.2020 10:31 | Son Güncelleme

Balıkesir’de polis ekipleri il genelinde yaptığı uygulamalarda çeşitli suçlardan aranan 25 kişiyi yakaladı.Balıkesir İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler il genelinde çeşitli suçlardan aranan şahısların yakalanmasına yönelik yapılan çalışmalarda çoğunluğu uyuşturucu ticareti suçlarından olmak üzere haklarında yakalama ve çeşitli hapis cezası bulunan şüphelileri yakalamak için harekete geçti.

Balıkesir’de polis ekipleri il genelinde yaptığı uygulamalarda çeşitli suçlardan aranan 25 kişiyi yakaladı.
Balıkesir İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler il genelinde çeşitli suçlardan aranan şahısların yakalanmasına yönelik yapılan çalışmalarda çoğunluğu uyuşturucu ticareti suçlarından olmak üzere haklarında yakalama ve çeşitli hapis cezası bulunan şüphelileri yakalamak için harekete geçti. Gönen, Gömeç, Erdek, Burhaniye, Edremit, Ayvalık, Susurluk ilçesi ve il merkezinde toplam 25 kişi yakalanarak gözaltına alındı. Gözaltına alınan 25 kişi polisteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adli mercilere sevk edildi.

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