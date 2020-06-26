Balıkesir'de 25 sığınmacı yakalandı

BALIKESİR (AA) - Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde, yasa dışı yollarla yurt dışına çıkmaya çalışan 25 sığınmacı yakalandı.

Balıkesir İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Altınova Mahallesi'nden Yunanistan'ın Midilli Adası'na geçmek için hazırlık yapan kişiler olduğu bilgisini aldı.

Bölgede yapılan kontrollerde, Suriye uyruklu 25 sığınmacı ve bu işin organizasyonunu yaptığı belirlenen aynı uyruklu C.İ. yakalandı.

Yakalananlar İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi, C.İ. hakkında yasal işlem başlatıldı.

