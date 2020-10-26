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Balıkesir'de 3 mahalle karantinaya alındı

BALIKESİR HABERLERİ  | 26.10.2020 18:44 | Son Güncelleme

Balıkesir'de 3 mahalle karantinaya alındı

BALIKESİR (AA) - Balıkesir'in Altıeylül ilçesindeki üç mahallede, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında karantina uygulaması başlatıldı.

Valilikten yapılan yazılı açıklamada, Yakupköy, Aslıhantepecik, ve Paşaköy mahallelerindeki bazı kişilerin Kovid-19 testlerinin pozitif çıktığı belirtildi.

Çok sayıda temaslı kişinin de bulunduğu mahallelerde, hastalığın yayılımını önlemek amacıyla alınan karantina kararının bugünden itibaren geçerli olacağı bildirildi.

Yakupköy, Aslıhantepecik, ve Paşaköy'de, 14 gün süresince halkın ihtiyaçlarının Vefa Sosyal Destek Grupları tarafından karşılanacağı kaydedildi.

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