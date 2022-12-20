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Balıkesir’de 309 şahsa ’Huzur’ operasyonu

20.12.2022 14:03 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Balıkesir’de Asayiş, KOM ve Narkotik polislerinin son 1 haftada ayrı ayrı yaptıkları ’Huzur’ operasyonlarında toplam 309 şahıs gözaltına alınırken adli makamlara sevk edilen toplam 122 şahıs tutuklandı.

Balıkesir İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü, KOM Şube Müdürlüğü ekiplerinin genel güvenliği ve asayişi sağlamak amacıyla Altıeylül, Karesi, Ayvalık, Bandırma, Bigadiç, Burhaniye, Edremit, Gömeç, Gönen, Havran, Manyas ve Susurluk ilçelerinde arasında yapılan çalışmalarda 190 aranan şahıs gözaltına alınırken, adli makamlara sevk edilen 112 şahıs tutuklandı.

Yine Balıkesir İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Şube Müdürlüğü ekiplerinin uyuşturucu madde ticareti ve kullanımını önlemeye yönelik olarak yapılan 88 ayrı çalışmada Altıeylül, Karesi, Ayvalık, Edremit, Bandırma, Erdek, Gönen, Bigadiç, Susurluk, Havran ve Burhaniye ilçelerinde 119 şüpheli şahıs gözaltına alınırken, adli makamlara sevk edilen 10 şahıs tutuklanmış, 2 şahıs adli kontrol şartıyla, 107 şahıs haklarında yapılan adli işlemler neticesinde serbest bırakıldı.

Yapılan aramalarda; 30 adet ruhsatsız tabanca ve 305 adet fişek, 31 adet ruhsatsız tüfek ve 176 adet kartuş, 14 adet kurusıkı tabanca ve 33 adet fişek, 2 bin 987 adet sentetik ecza hap, 361 gram metamfetamin maddesi, 129 gram esrar maddesi, 75 gram skunk maddesi, 7 gram bonzai maddesi, 3 adet ecstasy hap, 2 adet hassas terazi ele geçirildi.

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