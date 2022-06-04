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Balıkesir'de 4,1 büyüklüğünde deprem

04.06.2022 01:36 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Balıkesir'de 4,1 büyüklüğünde deprem

Balıkesir'in Karesi ilçesinde 4,1 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, Karesi ilçesinde saat 01.13'te 4,1 büyüklüğünde deprem kaydedildi.

Depremin 10,98 kilometre derinlikte gerçekleştiği belirlendi.

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