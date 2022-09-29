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Balıkesir'de ağacın altında kalan bir kişi öldü

29.09.2022 20:24 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Balıkesir'de ağacın altında kalan bir kişi öldü

BALIKESİR (AA) - Balıkesir'in Bigadiç ilçesinde yaşayan 13 yaşındaki bir genç, kesilen ağacın üzerine devrilmesi sonucu hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, Hacıömerderesi Mahallesi'nde yaşayan Taner Kıla (35), Orman İşletmenin verdiği çam ağaçlarını kesmeye başladı.

O sırada ters düşen bir ağaç, Kıla'nın oğlu Tamer Çağatay Kıla'nın (13) üzerine düştü. Ağacın altında kalan Tamer Çağatay, olay yerinde yaşamını yitirdi.

Tamer Çağatay'ın cenazesi, olay yerine gelen sağlık ekiplerince Bursa Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi.

Jandarma ekiplerinin konuya ilişkin çalışması sürüyor.

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Balıkesir orman ağaç

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