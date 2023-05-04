YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Balıkesir
  4. Balıkesir'de AK Parti seçim aracının şoförünü darbettiği öne sürülen 2 kişi gözaltına alındı

Balıkesir'de AK Parti seçim aracının şoförünü darbettiği öne sürülen 2 kişi gözaltına alındı

04.05.2023 10:50 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Balıkesir'in Erdek ilçesinde, AK Parti'nin seçim aracına saldırıp şoförü darbettiği öne sürülen 2 zanlı gözaltına alındı.

İddiaya göre, ilçe merkezindeki sahil yolunda seyreden AK Parti İlçe Kadın Kolları'na ait içinde 6 kadın ile bir sürücünün bulunduğu seçim minibüsünün müziğinden rahatsız olduğunu belirten 2 kişi ile araç sürücüsü Alaattin Koşan arasında tartışma çıktı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine seçim aracına saldıran kişiler, minibüsten inen Koşan'ı darbetti.

Seçim aracındaki AK Parti'li kadınların ve çevredekilerin araya girmesiyle kavga son buldu.

Çevredeki güvenlik kameralarının görüntülediği kavganın ardından İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince gözaltına alınan 2 şüphelinin işlemleri sürüyor.

AK Parti Balıkesir İl Başkanı Ekrem Başaran, gazetecilere yaptığı açıklamada, İlçe Kadın Kollarına ait propaganda aracının saldırıya uğradığını söyledi.

Saldırıyı kınayan Başaran, "CHP'li olduğu söylenen gençler ve yanlarındaki kişiler tarafından aracımızın şoförü darbedildi. Üzerine kapanan ablası tekmelendi. Çok rahat bir şekilde fikrimizi, hür irademizle açıklamamızın imkanı Erdek'te ortadan kaldırılmaya çalışıldı. Tabii bu haletiruhiye burada birkaç kişiyle tezahür etmiş olabilir ama bugünkü saldırı, CHP ve artık 11'li olan masanın ülkemizi germe, kutuplaştırma, nefret söyleminde zirveye ulaştığının, bunun da artık halka yayıldığının ifadesidir. Basit bir saldırı olarak geçiştirmek çok çok yanlış olacaktır." diye konuştu.

Başaran, teşkilatlarına provokasyonlara uymamaları çağrısında bulunarak, "Kadın hakları noktasında bizleri eleştirenlerin bu durumu nereye sığdırabileceklerini açıkçası çok merak ediyorum. Balıkesir CHP İl Başkanı'nı özür dilemeye, teşkilatına sahip çıkmaya davet ediyorum. İnsanlarımızı kutuplaştırmaktan, nefret söylemi oluşturmaktan uzak durmamız lazım. Terörün ve şiddetin her türlüsüne karşıyız." ifadelerini kullandı.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Balıkesir'de gıda zehirlenmesi şüphesiyle 13 kişi hastaneye başvurduBalıkesir'de gıda zehirlenmesi şüphesiyle 13 kişi hastaneye başvurdu
Kaynarca’nın düşman işgalinden kurtarılışının 102. yıl dönümüKaynarca’nın düşman işgalinden kurtarılışının 102. yıl dönümü
Tavşanlı ’Robot Yarışması’na hazırlanıyorTavşanlı ’Robot Yarışması’na hazırlanıyor
Anahtar Kelimeler:
Şoför Balıkesir Erdek darp ak parti saldırı

Balıkesir Namaz Vakitleri 4 Mayıs Perşembe

İmsak
04:23
Sabah
05:59
Öğle
13:10
İkindi
17:00
Akşam
20:11
Yatsı
21:41

Balıkesir Nöbetçi Eczaneler 4 Mayıs Perşembe

Kamil eczanesi
Sindirgi
Efe eczanesi
Susurluk
Deniz eczanesi
Ayvalik
Özlem eczanesi
Edremit
Eczane hunca eczanesi
Manyas
Merih eczanesi
Edremit
Kara eczanesi
Kepsut
Tümünü Göster
Balıkesir ECZANELER
Balıkesir ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Aslan kafesine tırmanırken sıkıştı! Sonrası dehşet...

Aslan kafesine tırmanırken sıkıştı! Sonrası dehşet...

Yeni evinin duvarlarında servet buldu! Mutluluğu kısa sürdü

Yeni evinin duvarlarında servet buldu! Mutluluğu kısa sürdü

Ünlü markalar, en sevilen ürünler! Şimdi hepsi indirimde, kaçırmayın

Ünlü markalar, en sevilen ürünler! Şimdi hepsi indirimde, kaçırmayın

Etek altı fotoğraflarını çekerken suçüstü yakalandı! Ortalık karıştı

Etek altı fotoğraflarını çekerken suçüstü yakalandı! Ortalık karıştı

Aldatırken yakalandı! Karısı ve kayınvalidesinden dayak yedi

Aldatırken yakalandı! Karısı ve kayınvalidesinden dayak yedi

Yaşam alanınızın olmazsa olmazı ürünlerde indirim! Kaçırmayın

Yaşam alanınızın olmazsa olmazı ürünlerde indirim! Kaçırmayın

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.