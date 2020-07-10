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Balıkesir'de AK Parti'nin 5 ilçe başkanı istifa etti

BALIKESİR HABERLERİ  | 10.07.2020 19:12 | Son Güncelleme

Balıkesir'de AK Parti'nin 5 ilçe başkanı istifa etti

BALIKESİR (AA) - Balıkesir'de AK Parti'nin Ayvalık, Gömeç, Burhaniye, Karesi ve İvrindi ilçe başkanları görevlerinden istifa etti.

AK Parti Balıkesir İl Başkanı Ekrem Başaran, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, ilçe başkanlarıyla bir toplantı gerçekleştirdiklerini belirtti.

Toplantıda, yaklaşan kongre süreci ve kongreden sonra ilçe başkanlığı görevine devam etme konularında istişarelerde bulunduklarını aktaran Başaran, "Bu noktada sağlık problemlerini, iş yoğunluğunu ve diğer sebepleri gösteren Ayvalık, Gömeç, Burhaniye, Karesi ve İvrindi ilçe başkanları, devam etmeme kararı aldıklarını ve müsaade istediklerini ifade etti. Biz de kendilerine teşekkür ediyoruz. Bundan sonraki hayatlarında başarılar diliyoruz." ifadesini kullandı.

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