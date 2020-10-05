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Balıkesir’de amatör spor haftası başladı

BALIKESİR HABERLERİ  | 05.10.2020 15:53 | Son Güncelleme

Gençlik ve Spor Bakanlığı ile Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu tarafından her yıl ortaklaşa düzenlenen Amatör Spor Haftası’nın açılış töreni bu yıl Korona virüs tedbirleri dolayısıyla sembolik bir açılış töreni ile başladı.Atatürk Stadında gerçekleştirilen törene, İl Müdürü Lokman Arıcıoğlu, Amatör Spor Kulüpleri Başkanı Metin Mengüç, Amatör Spor Kulüpleri temsilcileri, Gençlik ve Spor Şube müdürleri, İlçe Müdürleri, milli sporcular ve antrenörler katıldı.Sporu tabana yaymak, halkımızın, çocuklarımızın ve gençlerimizin sağlıklı bir yaşam için sporla tanışmaları adına 05-11 Ekim tarihlerinde kutladığımız Amatör Spor Haftası ile ilgili konuşan İl Müdürü Lokman Arıcıoğlu, ”İçişleri Bakanlığı İller İdaresi Genel Müdürlüğü’nün “Korona virüs Ek Tedbirler” konulu genelgesi dikkate alınarak bu sene sembolik bir açılış ile Amatör Spor Haftasını başlatmış olduk.

Gençlik ve Spor Bakanlığı ile Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu tarafından her yıl ortaklaşa düzenlenen Amatör Spor Haftası’nın açılış töreni bu yıl Korona virüs tedbirleri dolayısıyla sembolik bir açılış töreni ile başladı.
Atatürk Stadında gerçekleştirilen törene, İl Müdürü Lokman Arıcıoğlu, Amatör Spor Kulüpleri Başkanı Metin Mengüç, Amatör Spor Kulüpleri temsilcileri, Gençlik ve Spor Şube müdürleri, İlçe Müdürleri, milli sporcular ve antrenörler katıldı.
Sporu tabana yaymak, halkımızın, çocuklarımızın ve gençlerimizin sağlıklı bir yaşam için sporla tanışmaları adına 05-11 Ekim tarihlerinde kutladığımız Amatör Spor Haftası ile ilgili konuşan İl Müdürü Lokman Arıcıoğlu, ”İçişleri Bakanlığı İller İdaresi Genel Müdürlüğü’nün “Korona virüs Ek Tedbirler” konulu genelgesi dikkate alınarak bu sene sembolik bir açılış ile Amatör Spor Haftasını başlatmış olduk. İnşallah önümüzdeki senelerde coşkuyla çeşitli faaliyetlerle kutlarız. Amatör spor haftası bizim için çok önemli haftalardan birisidir. Bu alanda emek veren paydaşlarla tüm ilçelerimizde faaliyetler düzenlemek, sporu tabanını daha da genişletmek arzusu içerisindeyiz. Bu heyecanla amatör camiaya hizmet eden tüm kurumlara ve emektarlarına teşekkür ediyorum” dedi.
Ayrıca İl Müdürü Arıcıoğlu, açılış konuşmasında Ermenistan’ın Azerbaycan’a saldırılarına da değindi. Arıcıoğlu, “Açılış törenimizde kardeş ülkemiz Can Azerbaycan’a selamlarımızı iletiyoruz. İnşallah en kısa sürede Ermeni işgali altındaki Ata toprağımız Karabağ işgalden kurtarılır. Soydaşlarımızın huzur içerisinde yaşayacağı vatan topraklarına kavuşmaları en büyük temennimiz ve dualarımız onlarla” diyerek Azerbaycan’a desteği bir kez daha vurguladı.

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