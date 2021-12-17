Balıkesir'de ambulansın da karıştığı kazada 3'ü sağlık görevlisi 4 kişi yaralandı

BALIKESİR (AA) - Balıkesir'in Edremit ilçesinde ambulans ve 2 otomobilin karıştığı kazada 3'ü sağlık görevlisi 4 kişi yaralandı.

Metin Koyuncu idaresindeki 10 KM 710 plakalı otomobil, Balıkesir-Çanakkale kara yolu Cennetayağı Mahallesi Öğretmenevi Kavşağı'nda Edremit Sağlık Müdürlüğü bünyesinde görevli Remzi Bulgu'nun kullandığı 10 AEZ 072 plakalı ambulansla çarpıştı.

Çarpışma sonucu ambulans devrilirken otomobil de kırmızı ışıkta bekleyen Süleyman Demirci yönetimindeki 10 ABL 959 plakalı otomobile çarparak durabildi.

Kazada ambulans şoförü Bulgu, sağlık görevlileri Rıza Ovacıklı ve Yasemin Evcin ile otomobil sürücüsü Metin Koyuncu yaralandı.

Yaralılar, kaza yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince Edremit Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.



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