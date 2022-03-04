Balıkesir'de apartmanda çıkan yangında mahsur kalanları itfaiye kurtardı

BALIKESİR (AA) - Balıkesir'in Edremit ilçesinde 6 katlı bir apartmanda çıkan yangında binada mahsur kalanlar itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

Altınkum Mahallesi'ndeki apartmanın birinci katında yaşayan D.Ş'ye ait evde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine adrese itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Binayı duman kaplaması üzerine bazı apartman sakinleri evlerinde mahsur kaldı.

İtfaiye araçlarının merdivenlerini de kullanarak D.Ş'nin de arasında yer aldığı 6 apartman sakinini tahliye eden ekipler, yangını söndürdü.

Dumandan etkilenen bir kişi, Edremit Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Yangın çıkan dairedeki kedi de itfaiye ekipleri tarafından kurtarılarak sahibine teslim edildi.



Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz