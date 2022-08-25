Balıkesir'de arpa yığınının içine gizlenmiş etil alkol ele geçirildi

BALIKESİR (AA) - Balıkesir'de, sahte içki üretimine yönelik operasyonda 2 şüpheli hakkında işlem başlatıldı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesine bağlı ekipler, sahte içki ürettikleri öne sürülen zanlılara ait tahıl deposuna baskın yaptı.

Ekipler, depoda yaptıkları aramada, arpa yığınının içine gizlenmiş 165 koli buldu.

Kolinin içindeki 1980 litre etil alkol ve 260 paket anason muhafazaya alındı.

Operasyon kapsamında 2 zanlı hakkında yasal işlem başlatıldığı öğrenildi.

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz