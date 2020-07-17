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Balıkesir'de Ayasofya'nın ibadete açılması dolayısıyla lokma dağıtıldı

BALIKESİR HABERLERİ  | 17.07.2020 16:39 | Son Güncelleme

Balıkesir'de Ayasofya'nın ibadete açılması dolayısıyla lokma dağıtıldı

BALIKESİR (AA) - Danıştay kararı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzaladığı kararla Ayasofya Camii'nin yeniden ibadete açılması dolayısıyla Balıkesir'de vatandaşlara lokma tatlısı dağıtıldı.

AK Parti Balıkesir İl Başkanı Ekrem Başaran, Zağnos Paşa Camisi'nde kılınan cuma namazı sonrası gazetecilere yaptığı açıklamada, Ayasofya'nın tekrar ibadete açılmasının sevincini ve mutluluğunu yaşadıklarını söyledi.

Başaran, "Artık Ayasofya Cami bir müze değil, Müslümanların mabedidir. Sultan Mehmet Han'ın vasiyeti yerine getirilmiştir. Ayasofya ile vuslatımız, dünyanın dört bir köşesindeki Müslümanların dirilişine, yükselişine vesile olmasını Rabbimden niyaz ediyorum. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a teşekkür ediyoruz." diye konuştu.

Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz, Altıeylül Belediye Başkanı Hasan Avcı, MHP Balıkesir İl Başkanı Ekrem Gökay Yüksel ile STK temsilcilerinin de katıldığı program, Balıkesir İl Müftüsü Ramazan Topcan'ın okuduğu dua, mehteran gösterisi ve lokma dağıtılmasının ardından son buldu.

Bandırma ilçesinde de kılınan Cuma namazı sonrası Cumhuriyet Meydanı'nda AK Parti İlçe Başkanlığınca düzenlenen etkinlikte lokma dağıtıldı.

AK Parti Bandırma İlçe Başkanı Mehmet Doğan, burada yaptığı konuşmada, Ayasofya'nın cami olmasının İslam alemine hayırlı olması temennisinde bulundu.

Doğan, "İstanbul'un fethinin sembolü, Fatih'in emaneti Ayasofya camimizi milletimizin gönlündeki yerini bulmuştur." dedi.

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