Balıkesir’de beklenen kar yağışı başladı

Meteoroloji Genel Müdürlüğünün uyarılarının ardından Balıkesir merkez ve ilçelerinde etkili olması beklenen kar yağışı bazı ilçelerde başladı.

Geçtiğimiz günlerde Meteoroloji tarafından yapılan tahminlerin ardından Balıkesir genelinde etkili olması beklenen kar yağışı Dursunbey, Erdek, Kepsut ve Bandırma ilçelerinde başladı. Kar yağışı özellikle Dursunbey ve Bandırma’da etkisini arttırmaya başlarken diğer ilçelerde de hafif şekilde yağışın sürdüğü bildirildi.

İl genelinde 4 gün etkili olması beklenen kar yağışı sebebi ile Balıkesir Büyükşehir Belediyesi ve ilçe belediyeleri tüm hazırlıklarını tamamladı.

