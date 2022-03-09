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Balıkesir'de beklenen kar yağışı nedeniyle 7 ilçede eğitime ara verildi

09.03.2022 21:55 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Balıkesir'de beklenen kar yağışı nedeniyle 7 ilçede eğitime ara verildi

BALIKESİR (AA) - Balıkesir Valisi Hasan Şıldak, beklenen kar yağışı nedeniyle 7 ilçede eğitime ara verildiğini açıkladı.

Şıldak, sosyal medya hesabından yaptığı yazılı açıklamada, Meteoroloji Bölge Müdürlüğü verilerine göre kentin kuzey ilçelerinde yarından itibaren yoğun kar yağışı beklendiğini belirtti.

Şıldak, şunları kaydetti:

"Yol şartları da göz önünde bulundurularak oluşabilecek olumsuz hava koşulları nedeniyle perşembe gününden itibaren 2 gün süreyle Balya, Bandırma, Erdek, Gönen, Manyas, Marmara ve Susurluk ilçelerinde, İl Milli Eğitim Müdürlüğüne bağlı bütün resmi ve özel temel eğitim ve öğretim kurumları, halk eğitim merkezleri, özel eğitim kursları, motorlu taşıt sürücü kursları, çeşitli kurslar, özel eğitim ve rehabilitasyon merkezleri, resmi okullardaki destekleme ve yetiştirme kursları ile özel okullardaki takviye kurslarındaki eğitim faaliyetlerine, İl Müftülüğüne bağlı Kur'an kurslarındaki eğitim faaliyetlerine, Aile ve Sosyal İl Müdürlüğüne bağlı özel kreş ve gündüz bakım evleri ile çocuk kulüplerinin eğitim faaliyetlerine ara verilmesi kararı alındı."

Şıldak, engelli ve hamile kamu personelinin de aynı tarihlerde idari izinli sayılacağını bildirdi.

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