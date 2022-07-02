Balıkesir'de bıçaklı kavgada 2 kişi öldü, 1 kişi yaralandı

BALIKESİR (AA) - Balıkesir'in Dursunbey ilçesinde çıkan bıçaklı kavga sonucu 2 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı.

Suçıktı mevkisinde karşılaşan İbrahim Enes B. ve Emre K. ile İbrahim C. arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın bıçaklı kavgaya dönüşmesi sonucu bu kişiler yaralandı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.

Dursunbey Devlet Hastanesine kaldırılan yaralılardan İbrahim Enes B. ve İbrahim C. müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

