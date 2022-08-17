Balıkesir'de bir apartmanda çıkan yangın söndürüldü

BALIKESİR (AA) - Balıkesir'in Susurluk ilçesinde bir apartmanda çıkan yangın, hasara neden oldu.

Burhaniye Mahallesi Milli Kuvvet Caddesi'ndeki bir apartmanın 3. katında Üzeyir Aydoğmuş'a ait evde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi.

İtfaiyenin müdahale ettiği yangın söndürüldü.

Yangında dairede hasar oluştu.

