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Balıkesir'de bir büfe işletmecisi tabancayla vurularak öldürüldü

19.03.2022 19:55 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Büfedeki bir kişinin de yaralandığı olayla ilgili 4 kişi gözaltına alındı

BALIKESİR (AA) - Balıkesir'in Burhaniye ilçesinde bir büfenin işletmecisi tabancayla vurularak öldürüldü, yanındaki yaralanan arkadaşı ise hastaneye kaldırıldı.

Cumhuriyet Mahallesi Necdet Uysal Bulvarı'nda büfe işleten Ersin Erdem ile iş yerine gelen Fatih Y. arasında, iddiaya göre veresiye sigara verilmemesi nedeniyle tartışma çıktı.

Tartışmadan bir saat sonra 3 arkadaşıyla birlikte büfeye gelen Fatih Y, Ersin Erdem ve yanındaki arkadaşına tabancayla ateş ederek kaçtı.

Çevredeki esnafın yardımıyla Burhaniye Devlet Hastanesine kaldırılan yaralılardan Ersin Erdem, müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Diğer yaralının hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Polis ve jandarmanın ortak operasyonuyla Fatih Y. ile 3 arkadaşı, farklı adreslerde yakalandı.

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