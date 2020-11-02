Balıkesir’de bir mahalle daha karantinaya alındı

Balıkesir’in İvrindi ilçesine bağlı Büyükfındık kırsal mahallesi Covid-19 vakası görülmesi üzerine gece yarısından itibaren karantina altına alındı.

İvrindi ilçesine bağlı Büyükfındık kırsal mahallesinde yeni tip korona virüs tedbirleri kapsamında karantina uygulaması başlatıldı. Balıkesir Valiliğinden yapılan açıklamaya göre; İvrindi’ye bağlı Büyükfındık Mahallesinde Covid-19 vakalarının görülmesi ve çok sayıda temaslı kişi bulunması nedeniyle hastalığın yayılımını önlemek amacıyla belirtilen Mahalle İlçe Hıfzıssıhha Kurulu kararıyla 01.11.2020 tarihi saat 23.00’den itibaren karantina altına alındı.

