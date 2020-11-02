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Balıkesir’de bir mahalle daha karantinaya alındı

BALIKESİR HABERLERİ  | 02.11.2020 09:31 | Son Güncelleme

Balıkesir’in İvrindi ilçesine bağlı Büyükfındık kırsal mahallesi Covid-19 vakası görülmesi üzerine gece yarısından itibaren karantina altına alındı.İvrindi ilçesine bağlı Büyükfındık kırsal mahallesinde yeni tip korona virüs tedbirleri kapsamında karantina uygulaması başlatıldı.

Balıkesir’in İvrindi ilçesine bağlı Büyükfındık kırsal mahallesi Covid-19 vakası görülmesi üzerine gece yarısından itibaren karantina altına alındı.
İvrindi ilçesine bağlı Büyükfındık kırsal mahallesinde yeni tip korona virüs tedbirleri kapsamında karantina uygulaması başlatıldı. Balıkesir Valiliğinden yapılan açıklamaya göre; İvrindi’ye bağlı Büyükfındık Mahallesinde Covid-19 vakalarının görülmesi ve çok sayıda temaslı kişi bulunması nedeniyle hastalığın yayılımını önlemek amacıyla belirtilen Mahalle İlçe Hıfzıssıhha Kurulu kararıyla 01.11.2020 tarihi saat 23.00’den itibaren karantina altına alındı.

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