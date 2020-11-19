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Balıkesir'de bir mahalle karantinaya alındı

BALIKESİR HABERLERİ  | 19.11.2020 12:35 | Son Güncelleme

Balıkesir'de bir mahalle karantinaya alındı

BALIKESİR (AA) - Balıkesir'in Havran ilçesinde bir mahallede yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında karantina uygulanmaya başlandı.

İlçeye bağlı kırsal 200 haneli Eğmir Mahallesi'nde bazı kişilerin Kovid-19 testleri pozitif çıktı. Çok sayıda temaslı kişinin de bulunduğu 450 nüfusa sahip mahallede, hastalığın yayılımını önlemek amacıyla bugünden itibaren geçerli olmak üzere karantina kararı alındı.

Havran İlçe Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler, Eğmir girişlerinde bariyer kurarak mahalleye giriş ve çıkışlara müsaade etmiyor.

Eğmir'de 14 gün süresince halkın ihtiyaçlarının Vefa Sosyal Destek Grupları tarafından karşılanacağı bildirildi.

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