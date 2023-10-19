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Balıkesir'de büfede çıkan yangın 3 katlı apartmanı sardı

19.10.2023 12:26 | Son Güncelleme:
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Erdek ilçesinde büfeye bitişik balıkçı dükkanı ile üst katlardaki iki dairede hasara yol açan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Balıkesir'in Erdek ilçesinde bir büfede çıkan ve bitişiğindeki iş yeri ile üst katındaki iki daireye yayılan yangın hasara yol açtı.

Yalı Mahallesi Neyyire Sıtkı Caddesi'nde 3 katlı apartmanın zemin katındaki büfede başlayan yangın kısa sürede binayı sardı.

Binada yaşayanlar ile iş yeri çalışanları dışarı çıkarak durumu itfaiyeye bildirdi. Bunun üzerine Balıkesir Büyükşehir Belediyesine bağlı Erdek İtfaiye Grup Amirliği ekipleri kısa sürede olay yerine gelerek alevlere müdahale etti.

Doğal gaz ve elektrik dağıtım firmalarının ekipleri ise apartmana gaz ve enerji akışını kesti.

BİNA SAKİNİ GÖZYAŞLARINA HAKİM OLAMADI

Erdek Kaymakamı Abdullah Atakan Atasoy ve Belediye Başkanı Burhan Karışık, olay yerine gelerek söndürme çalışmasına ilişkin bilgi aldı.

Dairelerden birinde yaşayan ve büfenin bacasını temizletmediğini iddia ederek iş yeri sahibine tepki gösteren kadın, gözyaşlarına hakim olamadı. Atasoy, kadını sakinleştirmeye çalıştı.

Büfenin bacasından çıktığı değerlendirilen yangını söndüren ekipler, soğutma çalışması yaptı.

Yangın nedeniyle büfe kullanılamaz hale geldi, bitişiğindeki balıkçı dükkanı ile üst katlarındaki iki dairede hasar oluştu.

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yangın Balıkesir Erdek

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