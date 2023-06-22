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Balıkesir'de buğday tarlasında çıkan yangın kontrol altına alındı

22.06.2023 15:29 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Balıkesir'in Edremit ilçesinde, tarım arazisinde çıkan yangın havadan ve karadan müdahale ile söndürüldü.

Çıkrıkçı ile Dalyan mevkileri arasında buğday hasadı sonrası saman balyalarının bulunduğu bir arazide henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Sert esen poyrazın da etkisiyle kısa sürede araziye yayılan alevler, bitişteki inşaat şantiye alanına ve bağ evlerinin çevresindeki sazlığa kadar ulaştı.

Durumun bildirilmesi üzerine bölgeye Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Edremit ve Burhaniye İtfaiye Grup Amirlikleri ekipleri, Edremit Orman İşletme Müdürlüğünün arazöz ve helikopterleri sevk edildi.

Bazı bağ evlerinin de zarar gördüğü yangını kontrol altına alan ekipler, soğutma çalışmasını sürdürüyor.

Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için jandarma çalışma başlattı.

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yangın Balıkesir Edremit

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